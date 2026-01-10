محمد إمام عن والده الزعيم: أحلى حاجة جت في التاريخ

شارك الفنان محمد إمام صورة، لوالده الزعيم عادل إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام عبر ستوري حسابه الشخصي: “الزعيم أحلى حاجة جت في التاريخ”.

محمد امام

يذكر أن محمد إمام ينشغل حالياً بتصوير مسلسله الجديد « الكينج» الذى من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، ويشاركه البطولة ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوح، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، محمد خميس، وهو إخراج شرين عادل، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

وأعلن الفنان محمد إمام انتهاء آخر أيام تصوير فيلمه الجديد «صقر وكناريا»، الذى يشاركه فى بطولته الفنان شيكو.

ونشر إمام صورة تجمعه بشيكو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، وعلق قائلاً: «النهارده كان آخر يوم تصوير فى فيلم صقر وكناريا، مع ألذ وأحلى النجوم فى الوطن العربى شيكو، إنتاج وائل عبدالله وأحمد بدوى، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي».

وأضاف:« شكرًا لكل اللى شاركنى الرحله الجميله دى.. تقريبًا ده من أحلى الافلام اللى عملتها لحد دلوقتى إن شاء الله هيبقى مفاجأة 2026 استنونا فى عيد من الاتنين».