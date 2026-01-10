قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مكان وموعد عزاء والدة المخرج حسني صالح

حسني صالح
حسني صالح
سعيد فراج

يقام اليوم عزاء والدة المخرج حسني صالح في مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث رحل والدة الأثنين الماضي بعد صراع مع المرض.

نقابة المهن التمثيلية تنعي والدة حسنى صالح 

وقد نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة والدة المخرج حسنى صالح منذ أيام.

وقالت النقابة فى بيان لها: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى والدة المخرج حسنى صالح التي وافتها المنية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الكريمة ومحبيها الصبر والسلوان”.

واضافت: “وتتقدم النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المخرج حسني صالح وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الأليم”.

جنازة والدة المخرج حسنى صالح 

وكان أعلن المخرج حسني صالح عبر صفحته علي موقع فيسبوك، عن تغيير موعد ومكان جنازة والدته، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وقال حسني صالح: صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بسيدي شمردل ابو علي فقط وليس بمستشفى المقاولون.

المخرج حسني صالح حسني صالح مسجد الشرطة والدة المخرج حسني صالح وفاة والدة حسنى صالح

