رجعتلك يا صابر.. فتحي عبد الوهاب يروج للمداح الجزء السادس

روج الفنان فتحى عبد الوهاب، للجزء السادس من مسلسل «المداح ــ أسطورة النهاية»، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2026.

ونشر فتحى عبد الوهاب البوستر الدعائي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وكتب: “رجعتلك يا صابر”.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

من جهة أخرى يواصل عبد الوهاب تصوير دوره في حلقات "بطل العالم" بمشاركة عصام عمر وجيهان الشماشرجي سيناريو هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد ، فيما انتهى بالفعل من تصوير أحداث فيلم “شلة ثانوي”.