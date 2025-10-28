عودة فتحي عبد الوهاب للمشاركة في الموسم السادس من المداح

نجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر انطلاق تصويره قريبا، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

من جهة أخرى يواصل عبد الوهاب تصوير دوره في حلقات "بطل العالم" بمشاركة عصام عمر وجيهان الشماشرجي سيناريو هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد ، فيما انتهى بالفعل من تصوير أحداث فيلم "شلة ثانوي" .



يشارك المخرج محمد سامي في السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "٨ طلقات".

يشاركه في بطولة العمل الفنانة نور الغندور، والفنان فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين و انجي المقدم ومجموعة من النجوم في دراما تجمع بين التشويق والرومانسية، المسلسل من أعمال يانغو الأصلية بالتعاون مع إيغل فيلمز جمال سنان.