قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
مجلس الزمالك يجتمع لمناقشة ملف أرض 6 أكتوبر
دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
صدي البلد يرصد تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقود رباعي الفريق
مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدى البلد يكشف محاور اجتماع الخطيب مع ييس توروب بالأهلي

الخطيب وتوروب
الخطيب وتوروب
عبدالحكيم أبو علم

حدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي احتياجاته الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اجتماع مطول مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس.

ويسعي الفريق الأحمر إلي ضم 5 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع إمكانية الاستعانة ببعض اللاعبين علي سبيل الإعارة ، وتضمن الإجتماع اربع محاور:

الصفقات الجديدة 
طلب ييس توروب التعاقد مع لاعبين في مراكز الهجوم والوسط المدافع وقلب الدفاع والظهير الايسر.

موقف الناشئين
أكد ييس توروب خلال الاجتماع ان هناك عدد من اللاعبين الشباب يحتاجون الي الخبرات والمشاركة في المباريات من أجل أن يكون لهم دور في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة ومن بينهم حمزة عبدالكريم ومحمد عبدالله وعمر سيد معوض.

اللاعبون الراحلون
وافق ييس توروب بشكل مبدئي خلال الاجتماع علي رحيل المغربي اشرف داري مدافع الفريق وكذلك السلوفيني جينيك جارديشار مهاجم الفريق علي ان يتم حسم موقف المالي اليو ديانج سواء بتجديد تعاقده او الرحيل في يناير.

موقف المعارين
طلب توروب مهلة جديدة لحسم موقفه من اللاعبين الذين يلعبون علي سبيل الإعارة في اندية اخري ومن بينهم رضا سليم واحمد خالد كباكا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان الأهلي سيبدأ التحرك علي الفور لحسم العديد من الملفات التي تخص مطالب توروب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر.

النادي الاهلي ييس توروب محمود الخطيب كرة قدم سيد عبدالحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

ترشيحاتنا

منتخب مصر تحت 16

منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 4-3 بركلات الترجيح

بيراميدز

بيراميدز يحسم ملف الهجوم.. لاعب الزمالك السابق في دائرة الاهتمام

البنك الاهلي

لاعب البنك الأهلي يرحب بالانتقال إلى المصري البورسعيدي خلال يناير

بالصور

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعونا نعمل .. لا تلتفتوا للشائعات!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكوكايين السلوكي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى وسؤال الإنسان .. نحو بيان يستوعب الواقع ولا يضيع المقصد

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

المزيد