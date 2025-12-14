صدى البلد يكشف محاور اجتماع الخطيب مع ييس توروب بالأهلي

حدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي احتياجاته الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اجتماع مطول مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس.

ويسعي الفريق الأحمر إلي ضم 5 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع إمكانية الاستعانة ببعض اللاعبين علي سبيل الإعارة ، وتضمن الإجتماع اربع محاور:

الصفقات الجديدة

طلب ييس توروب التعاقد مع لاعبين في مراكز الهجوم والوسط المدافع وقلب الدفاع والظهير الايسر.

موقف الناشئين

أكد ييس توروب خلال الاجتماع ان هناك عدد من اللاعبين الشباب يحتاجون الي الخبرات والمشاركة في المباريات من أجل أن يكون لهم دور في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة ومن بينهم حمزة عبدالكريم ومحمد عبدالله وعمر سيد معوض.

اللاعبون الراحلون

وافق ييس توروب بشكل مبدئي خلال الاجتماع علي رحيل المغربي اشرف داري مدافع الفريق وكذلك السلوفيني جينيك جارديشار مهاجم الفريق علي ان يتم حسم موقف المالي اليو ديانج سواء بتجديد تعاقده او الرحيل في يناير.

موقف المعارين

طلب توروب مهلة جديدة لحسم موقفه من اللاعبين الذين يلعبون علي سبيل الإعارة في اندية اخري ومن بينهم رضا سليم واحمد خالد كباكا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان الأهلي سيبدأ التحرك علي الفور لحسم العديد من الملفات التي تخص مطالب توروب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر.