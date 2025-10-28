محمد سامي يطل ممثلًا لأول مرة في رمضان من خلال مسلسل "٨ طلقات"

يشارك المخرج محمد سامي في السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "٨ طلقات".

يشاركه في بطولة العمل الفنانة نور الغندور، والفنان فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين و انجي المقدم ومجموعة من النجوم في دراما تجمع بين التشويق والرومانسية، المسلسل من أعمال يانغو الأصلية بالتعاون مع إيغل فيلمز جمال سنان.

كشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.



وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رد كليتي" للمخرج محمد سامى

بسم الله ، بكتب مسلسل جديد ، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية و الأعلي مشاهدة وجدل ،حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي ، هصور إمتي و مين الأبطال و هينزل إمتى !! ، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي ، اللي أعرفه أنه سيكون أرقي و أميز أعمالي و سيكون عمل يحترمه و يقدره كل بيت عربي ".



وأضاف :"إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها ،اللي مفرحني في العمل ده ، إني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالى و هي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق ".

وختم :"يكون فني بحت زي أعمال كتير إتقدمت زمان من أساتذتنا و إزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي إعتادها الجمهور العربي مني و ماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع إحترامي لمحبي الأعمال النخبوية و إزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها و أعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي و هي التغيير قبل تشبع الجمهور و الحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير".