ليلة فونطاستيك.. أبلة فاهيتا تعود من جديد عبر MBC مصر

تستعد أبلة فاهيتا للعودة إلى الشاشة بعد غياب، ببرنامجها الجديد ،والذي يحمل عنوان “أبلة فاهيتا فونطاستيك”

وكشفت مجموعة MBC عن برومو النسخة الجديدة من برنامج “أبلة فاهيتا”، والذي يحمل عنوان “أبلة فاهيتا فونطاستيك” ومن المقرر عرضه قريبا.



وكانت قد ، طرحت قناة MBC مصر البرومو الرسمي لمسلسل “جولة أخيرة” الذي تدور قصتة حول الدكتور يحيى (أحمد السقا)، وهو طبيب ومقاتل فنون قتالية مختلطة سابقًا، يعيش حياةً متدهورة بعد تعرضه لصدمة نفسية أدت إلى اعتزاله الرياضة وانهياره المادي وتدهور صحته العقلية بسبب إصابته بـمرض ألزهايمر، تدفعه الحاجة للإنفاق على ابنته ودخوله في ضائقة مالية إلى قبول عرض من مراهن رياضي للانضمام إلى بطولة عالمية أخيرة، بمساعدة مدربه القديم "تامبي" (أشرف عبد الباقي).

يفقد يحيى زوجته وابنته، ويدخل في أزمات مالية كبيرة، ويعاني من مرض الزهايمر في مراحله الأولى، ويسعى يحيى للعودة إلى الرياضة لجمع المال وإثبات نفسه كبطل لابنته قبل أن تفقده ذكرياته بسبب المرض.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

يشار إلى أن مسلسل جولة أخيرة بطولة أحمد السقا ، أشرف عبدالباقي ، أسماء أبو اليزيد، ، حنان مطاوع، رشدي الشامي ، علي صبحي ، حنان سليمان، سحر رامي، وأخرون،ضيوف شرف أحمد فهمى، تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبى، إخراج مريم أحمدى.