من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

حالة من الترقب والتشويق لجمهور النجم أحمد السقا، بعد الكشف عن العرض الأول لمسلسل (جولة أخيرة) بطولة النجم أحمد السقا، حيث سيكون العرض الأول مباشرة على شاشات mbc قريبا بعدما عرض على منصة أمازون العالمية، والذى حقق نجاحا كبيراً وقت عرضه على المنصة، حيث يترقب جمهور السقا موعد انطلاق عرض المسلسل للجمهور المصرى والعربى .

قصة مسلسل جولة أخيرة تدور حول الدكتور يحيى (أحمد السقا)، وهو طبيب ومقاتل فنون قتالية مختلطة سابقًا، يعيش حياةً متدهورة بعد تعرضه لصدمة نفسية أدت إلى اعتزاله الرياضة وانهياره المادي وتدهور صحته العقلية بسبب إصابته بـمرض ألزهايمر، تدفعه الحاجة للإنفاق على ابنته ودخوله في ضائقة مالية إلى قبول عرض من مراهن رياضي للانضمام إلى بطولة عالمية أخيرة، بمساعدة مدربه القديم "تامبي" (أشرف عبد الباقي).

يفقد يحيى زوجته وابنته، ويدخل في أزمات مالية كبيرة، ويعاني من مرض الزهايمر في مراحله الأولى، ويسعى يحيى للعودة إلى الرياضة لجمع المال وإثبات نفسه كبطل لابنته قبل أن تفقده ذكرياته بسبب المرض.

أبطال جولة اخيرة

يشار إلى أن مسلسل جولة أخيرة بطولة أحمد السقا ، أشرف عبدالباقي ، أسماء أبو اليزيد، ، حنان مطاوع، رشدي الشامي ، علي صبحي ، حنان سليمان، سحر رامي، وأخرون،ضيوف شرف أحمد فهمى، تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبى، إخراج مريم أحمدى.