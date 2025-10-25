قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم حزب الوطنيين الفرنسي يهاجم ماكرون بسبب دعمه العسكري لأوكرانيا
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
بالصور

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

تقى الجيزاوي

حالة من الترقب والتشويق لجمهور النجم أحمد السقا، بعد الكشف عن العرض الأول لمسلسل (جولة أخيرة) بطولة النجم أحمد السقا، حيث سيكون العرض الأول مباشرة على شاشات mbc قريبا بعدما عرض على منصة أمازون العالمية، والذى حقق نجاحا كبيراً وقت عرضه على المنصة، حيث يترقب جمهور السقا موعد انطلاق عرض المسلسل للجمهور المصرى والعربى .

قصة مسلسل جولة أخيرة تدور حول الدكتور يحيى (أحمد السقا)، وهو طبيب ومقاتل فنون قتالية مختلطة سابقًا، يعيش حياةً متدهورة بعد تعرضه لصدمة نفسية أدت إلى اعتزاله الرياضة وانهياره المادي وتدهور صحته العقلية بسبب إصابته بـمرض ألزهايمر،  تدفعه الحاجة للإنفاق على ابنته ودخوله في ضائقة مالية إلى قبول عرض من مراهن رياضي للانضمام إلى بطولة عالمية أخيرة، بمساعدة مدربه القديم "تامبي" (أشرف عبد الباقي).

يفقد يحيى زوجته وابنته، ويدخل في أزمات مالية كبيرة، ويعاني من مرض الزهايمر في مراحله الأولى، ويسعى يحيى للعودة إلى الرياضة لجمع المال وإثبات نفسه كبطل لابنته قبل أن تفقده ذكرياته بسبب المرض.

أبطال جولة اخيرة

يشار إلى أن مسلسل جولة أخيرة بطولة أحمد السقا ، أشرف عبدالباقي ، أسماء أبو اليزيد، ، حنان مطاوع، رشدي الشامي ، علي صبحي ، حنان سليمان، سحر رامي، وأخرون،ضيوف شرف أحمد فهمى، تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبى،  إخراج مريم أحمدى.

