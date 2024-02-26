بالفيديو والصور..تتر "خايف من المستقبل" لمهدى يزيد تفاعل المشاهدين لنهاية "جولة أخيرة"

حققت أغنية " خايف من المستقبل" لمطرب الراب مهدى نجاحا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عندما عرضت كتتر لمشاهد النهاية فى مسلسل "جولة اخيرة" حيث توافقت مع أداء بطل العمل الفنان أحمد السقا.
"خايف من المستقبل" لمطرب الراب مهدى بالتعاون مع شركة" ذي بيسمنت ريكوردز" التى وقع لها مهدى مؤخرا وتم عرضها ساوند تراك لمشاهد نهاية الحلقة الاخيرة لمسلسل "جولة اخيرة" الذى تم عرضه على احدى المنصات الشهيرة وهو بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.