ياسر جلال يعلن انتهاء تصوير مسلس كلهم بيحبوا مودي

أعلن النجم ياسر جلال عن انتهاء تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" والذى يخوض به السباق الرمضاني 2026.

ونشر ياسر جلال، “ستوري” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مصحوبا بتعليق: "فركش كلهم بيحبوا مودي رمضان 2026”.



يذكر أن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في المسلسل، كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

مسلسل للعدالة وجه آخر

وفي سياق متصل، ينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه آخر»، ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي.

ويجسد ياسر جلال في هذا العمل، شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية؛ ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.