أحمد موسى: حدود مصر مؤمنة .. واللي يعدي هيدفن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة الفاشلة هي التي توجد بها ميليشيات ولا تسيطر على أراضيها، وتعاني من الفوضى، موضحًا أن قرار هذه الدول يأتي من الخارج.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن: «أي دولة لديها حكومتان دولة فاشلة، وأي دولة عندها قوات أجنبية على أراضيها دولة فاشلة».

وأضاف أن الدكتور بدر عبدالعاطي قال إن الدولة الوطنية تتراجع في العالم العربي، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا مع الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية.

وأوضح أن الإعلام المصري يساند موقف بلده، موضحًا: «عمري ما أطلع أساند ميليشيا ده يبقى آخر يوم في عمري، وكنا بنقول للإخوان إرهابيين وهما في الحكم، وفيه دول فيها ميليشيات، روحوا شوفوا بلادكم محتلة».

وتابع: «ليه فيه ناس عندها رغبة في انتشار الإرهاب؟ إحنا متابعين وحدودنا مؤمنة، واللي يعدي حدودنا يدفن، وإحنا شايفين جوا ومش لسه هنستنى».