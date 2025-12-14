قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
أخبار البلد

بمنتجات يدوية ومشغولات سيناوية.. الهلال الأحمر المصري يشارك بمعرض تراثنا

معرض تراثنا
معرض تراثنا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يشارك الهلال الأحمر المصري في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي يُقام بمركز سيتي ستارز بمدينة نصر، خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر 2025، وذلك في إطار جهوده لدعم وتمكين المرأة والأسر المنتجة، وإتاحة منصات تسويقية مستدامة للحرف اليدوية والتراثية.

وفي هذا السياق، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر المصري.

ويشهد جناح الهلال الأحمر المصري مشاركة مميزة بمنتجات تراثية سيناوية صُنعت بأيدي متدربات ومتطوعات فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إلى جانب عرض مجموعة من أجود أنواع التوابل و زيت الزيتون والتمور السيناوي.

وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية منتجات خيامية من إنتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، والمصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصري.

كما يضم الجناح منتجات متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

وفي إطار جهوده الإنسانية والمجتمعية، تقوم فرق الهلال الأحمر المصري المشاركة في المعرض بنشر ثقافة التطوع، وتقديم الدعم للراغبين في الانضمام للعمل التطوعي والمساهمة في جهود وخدمات الجمعية.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).

