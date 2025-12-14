بمنتجات يدوية ومشغولات سيناوية.. الهلال الأحمر المصري يشارك بمعرض تراثنا

يشارك الهلال الأحمر المصري في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي يُقام بمركز سيتي ستارز بمدينة نصر، خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر 2025، وذلك في إطار جهوده لدعم وتمكين المرأة والأسر المنتجة، وإتاحة منصات تسويقية مستدامة للحرف اليدوية والتراثية.

وفي هذا السياق، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر المصري.

ويشهد جناح الهلال الأحمر المصري مشاركة مميزة بمنتجات تراثية سيناوية صُنعت بأيدي متدربات ومتطوعات فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إلى جانب عرض مجموعة من أجود أنواع التوابل و زيت الزيتون والتمور السيناوي.

وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية منتجات خيامية من إنتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، والمصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصري.

كما يضم الجناح منتجات متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

وفي إطار جهوده الإنسانية والمجتمعية، تقوم فرق الهلال الأحمر المصري المشاركة في المعرض بنشر ثقافة التطوع، وتقديم الدعم للراغبين في الانضمام للعمل التطوعي والمساهمة في جهود وخدمات الجمعية.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).