هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة باللون العنابي

ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أحدث صورها عبر حسابها على إنستغرام بإطلالة لافتة تجمع بين الأناقة والجرأة.

تألّقت بفستان قصير من الجلد اللامع باللون العنّابي، نسّقته مع معطف طويل من نفس التدرّج، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ شبكيّ التصميم، ما أضفى لمسة من العصرية والأنوثة في آنٍ واحد.

واختارت وهبي تسريحة الشعر المموج الطبيعي، مع نظارات شمسية داكنة زادت من جاذبية الإطلالة، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بذوقها الرفيع وقدرتها على الدمج بين الجرأة والفخامة في إطلالاتها.