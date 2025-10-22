هيفاء وهبي تثير الجدل من الجيم

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأثارت هيفاء الجدل بإطلالة جذابة لافته علي المشاية الكهربائية في الجيم،إذ ارتدت فستان قصير باللون الأبيض ، مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.



وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.