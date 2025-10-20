بالكاجوال..هيفاء وهبي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت هيفاء في الصورة بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال إذ ارتدت بلوزة باللون الأزرق المشجر و نسقت معها بنطلون جينز، مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.



وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.