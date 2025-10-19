قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هيفاء وهبي وناصيف زيتون يُحييان حفل رأس السنة الميلادية في أبوظبي

بوستر الحفل
بوستر الحفل
سعيد فراج

تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية مع الفنان ناصيف زيتون، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم ,31 ديسمبر. 

ونشرت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي وناصيف زيتون، بوستر الحفل، ولم تعلن عن موعد طرح تذاكر الحفل. 

بوستر الحفل 

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن انتهائها من تصوير أحدث أفلامها “جوري - ولاد المحظوظة” استعدادا لعرضه فى موسم الصيف.

ونشرت هيفاء وهبي صورة لها من الكواليس وعلقت عليها قائلة: فركش فيلم “جوري- ولاد المحظوظة”.

استئناف تصوير ولاد المحظوظة

استأنف المخرج المخرج مرقس عادل، في أول شهر يونيو 2024، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "ولاد المحظوظة"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف .

وقال عادل إنه يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بمشاركة عدد من أبطاله.

وأضاف أن الفيلم يدور في إطار كوميدي رومانسي عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، وتأليف هيثم سعيد.

وكان المخرج مرقس عادل قد صور عددا كبيرا من مشاهد الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023؛ ليتوقف عن التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "المعلم" الذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني قبل الماضي.

هيفاء وهبي - أغنية وصلتلها

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

أغاني هيفاء وهبي

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.

أفلام هيفاء وهبي

من جهة أخرى، عُرض للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، في موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2023.

رانيا أبو النصر
بوسي
ميس حمدان
