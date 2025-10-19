بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد



لفتت الفنانة مايان السيد الأنظار بإطلالة ذهبية جريئة ولافتة خلال حضورها عرض فيلمها الجديد "كولونيا" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية.

تفاصيل إطلالة مايان السيد



اختارت مايان فستانًا ذهبيًا براقًا بتصميم أنيق من خامة لامعة أبرزت أنوثتها، وتميز بقصة ضيقة عند الخصر مع صدرية مكشوفة، بينما جاءت تنورته مطرزة بالكامل بخيوط ذهبية لامعة وتفاصيل شبكية زادت الإطلالة فخامة.

واعتمدت مايان مكياجًا ناعمًا بألوان ترابية مع شعر منسدل بنعومة، مما أضفى عليها مظهرًا راقيًا ومتناسقًا مع أجواء السجادة الحمراء.



وحظيت إطلالتها بتفاعل كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بجمال الفستان وبساطة اللوك الذي جمع بين الأناقة والرقي في آن واحد.



يذكر أن فيلم "كولونيا" يُعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق.