أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام حضوراً لافتاً لعدد من النجمات بإطلالات أنيقة جمعت بين الجرأة والرقي، لتمنح المهرجان أجواء من التألق والإبهار.

تألقت مجموعة من النجمات الشابات بفستانين منهم امينة خليل ونيللي كريم وتارا عماد وهدي المفتي واسماء جلال

تميزت بتصاميم عصرية وبراقة، اعتمدت على الأقمشة اللامعة والقصات الانسيابية التي أبرزت جمال القوام وأنوثة الإطلالة.

لفتت الأنظار الفساتين المزينة بالترتر اللامع بدرجات الذهبي والفضي والأزرق الفاتح، حيث اختارت بعض النجمات القصّات الضيقة التي تبرز الخصر وتمنح مظهراً راقياً، فيما اتجهت أخريات إلى التفاصيل المبتكرة مثل الفتحات الجانبية والتطريز الهندسي المضيء.

أما تسريحات الشعر فغلبت عليها البساطة، بتسريحات انسيابية أو ذيل حصان مشدود، مع مكياج ناعم ركز على إضاءة الوجه وإبراز العينين.



وتواصل النجمات الشابات بهذا الأسلوب الشبابي العصري اطلالات انيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، تجمع بين الجاذبية والبساطة وتؤكد أن الأنوثة يمكن أن تبرز في أدق التفاصيل دون مبالغة.