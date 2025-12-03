مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتين وقع اليوم الأربعاء بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تصادم سيارتين بمدخل بوابة أسيوط



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدخل بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود حالة وفاة ومصاب.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة نقل وأخرى نصف نقل محملة بجراكن مياه نار بمدخل بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي.



أسفر الحادث عن مصرع " محمد . ع . أ "35 عامًا وإصابة " مينا . س . ف"35 عامًا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.