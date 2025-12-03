الناتو: نأمل أن تُسفر عملية التفاوض بشأن السلام لأوكرانيا عن نتائج إيجابية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم "الأربعاء"، أن واشنطن تتشاور بشكل كاف مع الحلفاء الأوروبيون بشأن أوكرانيا، معربا عن امله في أن تُسفر عملية التفاوض بشأن خطة السلام لأوكرانيا عن نتائج إيجابية.

وقال روتا للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو: "محادثات السلام مستمرة، وهذا أمر جيد، ولكن في الوقت نفسه، علينا التأكد من أن أوكرانيا، أثناء استمرارها، ولسنا متأكدين من موعد انتهائها، تتمتع بأقوى موقف ممكن لمواصلة القتال ومواجهة الروس، وكذلك أقوى موقف ممكن عندما تصل محادثات السلام إلى نقطة الجلوس على طاولة المفاوضات".

وتعليقًا على طلب الصحفيين بشأن محادثات أمس في موسكو بين بوتين وممثلين أمريكيين، أشار الأمين العام مجددًا إلى أنه "سعيد للغاية لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسر الجمود في المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأ عملية السلام برمتها".

وأضاف روته: "الولايات المتحدة وحدها، بقيادة الرئيس ترامب، استطاعت القيام بذلك، لكنني لا أريد التعليق على كل خطوة، لذا كانت ليلة أمس مهمة بالطبع، وستكون هناك خطوات أخرى، لكنكم لن تسمعوني أعلق على كل خطوة وسيطة".

وأكد الأمين العام أن "العملية مستمرة"، موضحا :" عقدنا اجتماعات ناجحة في جنيف وميامي بين الفريقين الأمريكي والأوكراني، وعُقد اجتماع في موسكو الليلة الماضية.

وأكد روته أن أفضل طريقة للضغط على الروس هي القيام بأمرين: أولًا، التأكد من أن الروس يدركون أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيستمر، وهو ما يحدث اليوم بفضل الولايات المتحدة، وبفضل الأوروبيين.. وثانيًا، التأكد من فعالية العقوبات الاقتصادية، وأنها فعالة".

كان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، قد رحب أمس بالجهود الجارية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معربا عن ثقته بأن تفضي هذه الجهود في نهاية المطاف إلى إحلال السلام.