قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو: نأمل أن تُسفر عملية التفاوض بشأن السلام لأوكرانيا عن نتائج إيجابية

أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته
أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته
أ ش أ

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم "الأربعاء"، أن واشنطن تتشاور بشكل كاف مع الحلفاء الأوروبيون بشأن أوكرانيا، معربا عن امله في أن تُسفر عملية التفاوض بشأن خطة السلام لأوكرانيا عن نتائج إيجابية.

وقال روتا للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو: "محادثات السلام مستمرة، وهذا أمر جيد، ولكن في الوقت نفسه، علينا التأكد من أن أوكرانيا، أثناء استمرارها، ولسنا متأكدين من موعد انتهائها، تتمتع بأقوى موقف ممكن لمواصلة القتال ومواجهة الروس، وكذلك أقوى موقف ممكن عندما تصل محادثات السلام إلى نقطة الجلوس على طاولة المفاوضات".

وتعليقًا على طلب الصحفيين بشأن محادثات أمس في موسكو بين بوتين وممثلين أمريكيين، أشار الأمين العام مجددًا إلى أنه "سعيد للغاية لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسر الجمود في المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأ عملية السلام برمتها". 

وأضاف روته: "الولايات المتحدة وحدها، بقيادة الرئيس ترامب، استطاعت القيام بذلك، لكنني لا أريد التعليق على كل خطوة، لذا كانت ليلة أمس مهمة بالطبع، وستكون هناك خطوات أخرى، لكنكم لن تسمعوني أعلق على كل خطوة وسيطة".

وأكد الأمين العام أن "العملية مستمرة"، موضحا :" عقدنا اجتماعات ناجحة في جنيف وميامي بين الفريقين الأمريكي والأوكراني، وعُقد اجتماع في موسكو الليلة الماضية.

وأكد روته أن أفضل طريقة للضغط على الروس هي القيام بأمرين: أولًا، التأكد من أن الروس يدركون أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيستمر، وهو ما يحدث اليوم بفضل الولايات المتحدة، وبفضل الأوروبيين.. وثانيًا، التأكد من فعالية العقوبات الاقتصادية، وأنها فعالة".

كان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، قد رحب أمس بالجهود الجارية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معربا عن ثقته بأن تفضي هذه الجهود في نهاية المطاف إلى إحلال السلام.

أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو مارك روته الحلفاء الأوروبيون خطة السلام لأوكرانيا وزراء خارجية حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يدرس خوض تدريبات مباراة ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة إنبي

شعار الزمالك

غيابات بالجملة في فريق الزمالك قبل المشاركة بكأس عاصمة مصر

الاهلي

فريق الكرة بالأهلي يستأنف تدريباته غداً وسط غيابات بالجملة

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد