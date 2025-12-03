ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، دون سقف الـ48 جنيهاً، سواء في الشراء أو البيع، في كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واستقر سعر الدولار، بالبنك المركزى المصرى عند، 47.44 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.47 جنيه للشراء.

- 47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.46 جنيه للشراء.

- 47.56 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجارى الدولى "cib"

- 47.47 جنيه للشراء.

- 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.45 جنيه للشراء.

- 47.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 47.43 جنيه للشراء .

- 47.53 جنيه للبيع .



سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.45 جنيه للشراء.

- 47.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.45 جنيه للشراء.

- 47.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.45 جنيه للشراء.

- ⁠47.55 جنيه للبيع.