محافظات

محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الأسواق والمنشآت الخدمية أسفرت عن نتائج نوعية ساهمت في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك داخل مختلف مراكز المحافظة.

 وأوضح أن اللجنة، التي تضم ممثلين عن الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة والسلامة والصحة المهنية، باشرت أعمالها وفق تكليف رسمي يشمل المرور على الوحدات الحكومية وغير الحكومية والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، مع رفع تقارير دقيقة بنتائج الجولات والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة تعمل تحت إشرافه المباشر وبقيادة عضو المتابعة الميدانية، وقد تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ حملات موسعة على المنشآت الغذائية ومواقع الإنتاج والتداول للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير البيئية وضوابط السلامة المهنية. وأسفرت تلك الجهود عن ضبط وإعدام ٨٠٠ كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة وما تنص عليه التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء، بما يُسهم في منع تداول منتجات قد تشكل خطورة على صحة المواطنين.

وأضاف اللواء أبوالنصر أن اللجنة حررت ٤٦١ محضر جنح صحية شملت مخالفات متعلقة بنقص الاشتراطات الصحية وتداول أغذية فاسدة وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية، إلى جانب ٢٠٠ محضر تمويني بالمخابز والمنشآت التموينية بشأن مخالفات نقص الوزن وسوء النظافة ومخالفات تشغيلية أخرى. كما تم سحب نحو ١٠٠ عينة غذائية من الأسواق والمنشآت المختلفة وتحويلها إلى معامل وزارة الصحة لإجراء الفحوص اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نتائج التحاليل.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف بناء منظومة رقابية أكثر صرامة وفاعلية داخل المحافظة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل تطبيق القانون دون تهاون، وأن قرارات الغلق والتشميع بحق المنشآت المخالفة ستستمر لحين إزالة المخالفات وتوفيق الأوضاع.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية في مختلف المراكز حفاظًا على صحة المواطنين وضبط الأسواق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي أسيوط.

أسيوط الحملات الرقابية سلامة الغذاء الغذائية الأغذية غير الصالحة للاستهلاك أخبار أسيوط أخبار المحافظات

