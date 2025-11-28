قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
أخبار البلد

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تظهر كلمة erorr على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع نتيجة وجود عطل فنى، وهناك معلومات يجب معرفتها للتعامل الفوري مع عداد الكهرباء في حالة حدوث عطل فنى كلمة "erorr"، وبعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث عطل في عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية قراءة كود العطل الذى يظهر على شاشة العداد وطرق حلها.

كيفية قراءة كود العداد مسبوق الدفع 

 كود 204 Err

عند ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع، يجب رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ، ثم يتم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع، ثم يتم تركيب العداد بعد إعادة تهيئة ، وفى حالة وجود رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات. 

مميزات العداد مسبوق الدفع


1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

2- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي


نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع


1- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.
2- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.
3- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت شحن عداد الكهرباء داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.
4- يوضع كارت شحن عداد الكهرباء في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

5- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.
6- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.
7- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.
8- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.
9- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.
10- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك

