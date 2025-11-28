هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال

أكد خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية، أن حصيلة القتلى والجرحى في بلدة بيت جن لا تزال غير معروفة بشكل نهائي، مشيراً إلى أن مصادر محلية أبلغتهم عند وصول دفعات من النازحين إلى ريف دمشق الجنوبي بأن الأعداد قد تكون أكبر مما يُتداول، لافتا إلى أنه وفقا إلى ما نقله عن الأهالي، فقد وصلت سيارات تحمل نازحين من البلدة إلى منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن بيت جن، وسط روايات عن أوضاع إنسانية صعبة.

وأوضح «هملو» أن المصادر المحلية تحدثت عن مقتل نحو 15 شخصاً وإصابة العشرات وفق التقديرات الأولية، مع بقاء عدد من الجثث تحت الأنقاض، مضيفا أن أكثر من 50 منزلاً تعرضت للاستهداف، فيما شوهدت سيارات الإسعاف تتجه من دمشق نحو البلدة لنقل المصابين، في ظل صعوبة كبيرة تواجه فرق الإنقاذ.

وأشار المراسل إلى أن العملية بدأت عند الساعة 3 فجراً، حين دخلت قوات إسرائيلية لاعتقال عدد من الشبان من أبناء البلدة، ما أدى إلى اشتباكات مباشرة معهم، قائلا إنه بحسب المصادر، تمكن أبناء البلدة من تدمير عربة عسكرية إسرائيلية، وسط أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف الجنود، دون توافر أعداد دقيقة، مما تسبب تعقيد التضاريس الجبلية وكثافة الأشجار في جعل البلدة «هدفاً صعباً» للقوات المقتحمة.

