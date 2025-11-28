حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو

نفى مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق.

وأكد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المتحف سيواصل أداء دوره كأحد أهم المتاحف القومية في مصر والمنطقة.

وأوضح أن الحديث المتداول يفتقر لأي أساس، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تطوير المتحف وليس استبدال وظيفته التاريخية.

وشدد على أن المتحف سيظل رمزا للهوية الأثرية المصرية مقصدا للسياحة الداخلية والدولية.