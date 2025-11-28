وزير البترول يبجث مع شركة أسترالية توفير التمويل لمشروعات التعدين

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية كريس ستافريانو، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة بوينتون ستافريانو العاملة في مجال الاستشارات المالية.

التشاور حول الحوافز الجديدة

شهد اللقاء التشاور حول الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن ومدي فاعلية هذه الحزمة التحفيزية في جذب الاستثمارات ، وكذلك تقييم مدي أهمية إجراء إصلاحات إضافية لضمان استقطاب التمويل اللازم

كما تم التشاور حول افضل نماذج تمويل المشروعات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية الضخمة لمشروعات التعدين ، بالإضافة إلى بحث آليات التمويل في مجال المعادن الحيوية وجذب الاستثمارات لاستغلال هذا النوع من المعادن الضروري لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية الهيدروجين الأخضر.