غلق جزئي لشارع الأهرام بالجيزة لمدة 3 أشهر .. تفاصيل

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن محافظة الجيزة تمر بمرحلة تطوير موسعة تشمل توسعة طرق وكباري وأنفاق، فضلاً عن إنشاء محاور رئيسية تربط المحافظة بالقاهرة وبمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن شارع الأهرام سيُغلق جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر ضمن أعمال تنفيذ مترو الأنفاق.

وتوقع أن تظهر تأثيرات الغلق مع بداية عودة العمل والدراسة، حيث يحتاج المواطنون لبعض الوقت للتعود على مسارات التحويلات الجديدة.

وأشار إلى أن تأثير الغلق لن يكون ملحوظا خلال الإجازات الرسمية، إلا أنه سينعكس على حركة المرور بداية من الأحد المقبل، مضيفا أن الأمور ستعود للانسيابية تدريجيًا مع اعتياد السائقين على الطرق البديلة.