قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل

ارشيفية
ارشيفية
حوادث

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن بدء الغلق الكلي لشارع الهرم للقادم من ميدان الجيزة و تنفيذ تحويلات مرورية موسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الجديدة من الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو المطبعة ضمن مشروع الخط الرابع للمترو 

وتشمل الأعمال غلق كلي لشارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة لمدة ثلاثة شهور كاملة، ابتداءً من الساعة الثالثة صباح الجمعة وحتى انتهاء مدة الأعمال.


و تلك الخطوة في إطار خطة تطوير محور الهرم وتنفيذ منشآت المترو، وهو ما يستلزم إعادة تنظيم الحركة المرورية في واحدة من أكثر المناطق الحيوية ازدحامًا بالمحافظة،وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها قامت بوضع خطة محكمة للتعامل مع الكثافات المتوقعة وتسهيل الحركة بالمناطق المحيطة بموقع العمل.

التحويلات المرورية

أوضحت الإدارة أن المركبات القادمة من ميدان الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية، سيتم توجيهها للدخول يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم استكمال السير حتى الدخول يسارًا إلى شارع الليثي، وصولًا إلى شارع الخليل إبراهيم، ومنه إلى شارع العريش كمسار بديل للاتجاه المغلق.

وأكدت الإدارة أن الفرق المرورية ستكون متواجدة على مدار الساعة بالمحاور المتأثرة للتحكم في الحركة ومنع أي تكدسات، مع نشر لوحات إرشادية وعلامات تحذيرية واضحة قبل مناطق الغلق والتحويلات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة للمشروع لوضع جميع المساعدات الفنية اللازمة.

وشددت إدارة المرور على أهمية التزام قائدي المركبات بالتعليمات الجديدة واتباع التحويلات المحددة لضمان سلامتهم وسلامة العاملين بموقع الإنشاء، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين منظومة النقل وتخفيف الضغط المروري عن شوارع الجيزة والقاهرة مستقبلًا.

وتختتم الإدارة بيانها بالتأكيد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على السيولة المرورية وتقليل معاناة المواطنين خلال فترة تنفيذ أعمال المترو، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الموقف ميدانيًا لحين الانتهاء من جميع الأعمال وعودة الحركة إلى طبيعتها.

الهرم الغلق الكلي بشارع الهرم محطة مترو المطبعة الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية الغلق الكلي لشارع الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

الدفاع المدني السوري

سوريا ..الدفاع المدني : فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن

محاولات مضنية للسيطرة علي الحريق

عشرات القتلى والمفقودين في أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ أكثر من 70 عامًا

جيش الاحتلال

إصابة 4 أفراد من جيش الاحتلال في تبادل إطلاق النار بسوريا

بالصور

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد