تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن بدء الغلق الكلي لشارع الهرم للقادم من ميدان الجيزة و تنفيذ تحويلات مرورية موسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الجديدة من الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو المطبعة ضمن مشروع الخط الرابع للمترو

وتشمل الأعمال غلق كلي لشارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة لمدة ثلاثة شهور كاملة، ابتداءً من الساعة الثالثة صباح الجمعة وحتى انتهاء مدة الأعمال.



و تلك الخطوة في إطار خطة تطوير محور الهرم وتنفيذ منشآت المترو، وهو ما يستلزم إعادة تنظيم الحركة المرورية في واحدة من أكثر المناطق الحيوية ازدحامًا بالمحافظة،وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها قامت بوضع خطة محكمة للتعامل مع الكثافات المتوقعة وتسهيل الحركة بالمناطق المحيطة بموقع العمل.

التحويلات المرورية

أوضحت الإدارة أن المركبات القادمة من ميدان الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية، سيتم توجيهها للدخول يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم استكمال السير حتى الدخول يسارًا إلى شارع الليثي، وصولًا إلى شارع الخليل إبراهيم، ومنه إلى شارع العريش كمسار بديل للاتجاه المغلق.

وأكدت الإدارة أن الفرق المرورية ستكون متواجدة على مدار الساعة بالمحاور المتأثرة للتحكم في الحركة ومنع أي تكدسات، مع نشر لوحات إرشادية وعلامات تحذيرية واضحة قبل مناطق الغلق والتحويلات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة للمشروع لوضع جميع المساعدات الفنية اللازمة.

وشددت إدارة المرور على أهمية التزام قائدي المركبات بالتعليمات الجديدة واتباع التحويلات المحددة لضمان سلامتهم وسلامة العاملين بموقع الإنشاء، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين منظومة النقل وتخفيف الضغط المروري عن شوارع الجيزة والقاهرة مستقبلًا.

وتختتم الإدارة بيانها بالتأكيد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على السيولة المرورية وتقليل معاناة المواطنين خلال فترة تنفيذ أعمال المترو، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الموقف ميدانيًا لحين الانتهاء من جميع الأعمال وعودة الحركة إلى طبيعتها.