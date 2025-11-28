أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 استقرارًا في متوسط أسعار الذهب اليوم، بدون إضافة المصنعية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الأعيرة المختلفة كما وردت في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: بيع 6355 جنيه – شراء 6330 جنيه

عيار 22: بيع 5825 جنيه – شراء 5805 جنيه

عيار 21: بيع 5560 جنيه – شراء 5540 جنيه

عيار 18: بيع 4765 جنيه – شراء 4750 جنيه

عيار 14: بيع 3705 جنيه – شراء 3695 جنيه

عيار 12: بيع 3175 جنيه – شراء 3165 جنيه

الأونصة: بيع 197640 جنيه – شراء 196930 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 44480 جنيه – شراء 44320 جنيه

الأونصة بالدولار: 4157.94 دولار

سجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً في السوق المصري سعر بيع بلغ 6355 جنيه مقابل 6330 جنيه للشراء. أما عيار 22 فقد وصل سعره إلى 5825 جنيه للبيع و5805 جنيه للشراء.

وفيما يخص عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، فقد سجل 5560 جنيه للبيع و5540 جنيه للشراء. بينما جاء عيار 18 عند مستوى 4765 جنيه للبيع و4750 جنيه للشراء.

أما الأعيرة الأقل، فقد سجل عيار 14 سعر 3705 جنيه للبيع و3695 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3175 جنيه للبيع و3165 جنيه للشراء.

وعلى صعيد المعادن الثقيلة، سجلت الأونصة 197640 جنيه للبيع و196930 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيه للبيع و44320 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4157.94 دولار.