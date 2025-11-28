قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 استقرارًا في متوسط أسعار الذهب اليوم، بدون إضافة المصنعية. 

وفيما يلي نستعرض أسعار الأعيرة المختلفة كما وردت في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: بيع 6355 جنيه – شراء 6330 جنيه

عيار 22: بيع 5825 جنيه – شراء 5805 جنيه

عيار 21: بيع 5560 جنيه – شراء 5540 جنيه

عيار 18: بيع 4765 جنيه – شراء 4750 جنيه

عيار 14: بيع 3705 جنيه – شراء 3695 جنيه

عيار 12: بيع 3175 جنيه – شراء 3165 جنيه

الأونصة: بيع 197640 جنيه – شراء 196930 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 44480 جنيه – شراء 44320 جنيه

الأونصة بالدولار: 4157.94 دولار

أسعار الذهب اليوم

سجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً في السوق المصري سعر بيع بلغ 6355 جنيه مقابل 6330 جنيه للشراء. أما عيار 22 فقد وصل سعره إلى 5825 جنيه للبيع و5805 جنيه للشراء.

وفيما يخص عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، فقد سجل 5560 جنيه للبيع و5540 جنيه للشراء. بينما جاء عيار 18 عند مستوى 4765 جنيه للبيع و4750 جنيه للشراء.

أما الأعيرة الأقل، فقد سجل عيار 14 سعر 3705 جنيه للبيع و3695 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3175 جنيه للبيع و3165 جنيه للشراء.

وعلى صعيد المعادن الثقيلة، سجلت الأونصة 197640 جنيه للبيع و196930 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيه للبيع و44320 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4157.94 دولار.

محلات الصاغة اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

مترو الأنفاق

امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| غلق 4 معامل بدون ترخيص.. إزالة 1460 حالة تعد على أملاك الدولة.. وفصل الكهرباء عن عدة مناطق

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

كدوانى : المنيا تمتلك ثروة زراعية وصناعية واعدة .. وتفتح أبوابها للاستثمار

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد سيدي أحمد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة .. فيديو

بالصور

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد