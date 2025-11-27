قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
رانيا المشاط: الصناعة تستحوذ على 43% من تيسيرات البنوك دعماً للقطاعات الإنتاجية
مدخلناش في الجد.. موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» بهذا الوقت
حافظ على دوره كأداة تحوّط للمستثمرين والدول .. الذهب ملاذ آمن رغم توتر الأسواق العالمية

الذهب
الذهب
إسراء عبدالمطلب

يُعد الذهب أحد أكثر الأصول التي تحظى باهتمام واسع لدى المستثمرين وصناع القرار المالي حول العالم، خاصة في فترات الاضطراب الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.

ومع استمرار التوترات الدولية وتراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية، يبقى الذهب ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، يلجأ إليه الأفراد والدول كأداة لحماية الثروة وتخفيف المخاطر طويلة المدى.

وفي ظل هذه المعطيات، يواصل السوق المصري متابعة التحركات العالمية للمعدن النفيس، وسط تغيرات داخلية مرتبطة بالعرض والطلب وأسعار الصرف.

الذهب

لماذا يُعد الذهب ملاذًا آمنًا؟

يكتسب الذهب مكانته الاستراتيجية من عدة عوامل؛ فهو أصل نادر عالميًا، يحافظ على قيمته عبر الزمن، ولا يخضع لقرارات الحكومات أو البنوك المركزية. كما يُستخدم في الاحتياطيات النقدية للدول كوسيلة لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وفي أوقات التضخم المرتفع أو الأزمات الاقتصادية، يلتفت المستثمرون إلى الذهب لأنه غالبًا ما يتحرك في اتجاه معاكس للأسواق المالية، ما يجعله أداة تحوّط مهمة.

وقد أثبت الذهب فعاليته التاريخية خلال أزمات مثل الانكماش العالمي في 2008، وجائحة كورونا في 2020، واضطرابات السنوات الأخيرة الناتجة عن الصراعات الدولية وارتفاع الديون العالمية.

تراجع محدود رغم حالة عدم اليقين

شهد سعر الذهب عالميًا خلال معاملات الخميس 27 نوفمبر 2025 تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2٪، ليصل إلى 4,154.27 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.

ويأتي هذا الهبوط المحدود رغم استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع شهية المستثمرين نحو السندات الأمريكية بعد توقعات بتشديد السياسة النقدية مرة أخرى.

سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,354 جنيهًا بحلول منتصف تعاملات الخميس، وتُضاف مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام، ويختلف هذا المعدل بين منطقة وأخرى بحسب نوع المشغولات.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – عند 5,560 جنيهًا، مع إضافة مصنعية بين 100 و150 جنيهًا كذلك، وغالبًا ما يزداد الإقبال على هذا العيار في أوقات ارتفاع الأسعار لأنه الأنسب للادخار.

سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية

حافظ عيار 18 على ثباته عند 4,765 جنيهًا، مع إضافة نفس قيمة المصنعية المعتادة، ويُعد هذا العيار خيارًا شائعًا لدى فئات من المستهلكين نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب

سجّل الجنيه الذهب اليوم الخميس سعرًا بلغ 44,480 جنيهًا دون مصنعية، إذ تُحسب قيمته عادة وفق وزن 8 جرامات من عيار 21.

ويواصل سوق الذهب المحلي حالة من الهدوء النسبي بعد موجة ارتفاعات حادة قبل يومين، بينما يبقى الاتجاه العالمي متذبذبًا تحت تأثير سياسات الفيدرالي الأمريكي والتوترات الاقتصادية الدولية.

ومع بقاء الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة، يُتوقع أن يستمر الطلب عليه قويًا في الأسواق المصرية، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار الصرف ومخاوف التضخم، ما يجعل متابعة تحركاته ضرورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

