لتعزيز التعاون الإقليمي.. انطلاق منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة

انطلقت بمقر مجلس النواب بالقاهرة فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بحضور وفود رفيعة من رؤساء برلمانات أوروبية ومسؤولين إقليميين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين دول ضفتي البحر المتوسط، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة.

وقال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، في تغطية مباشرة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن المنتدى يعقد برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا أن الحدث يحظى بأهمية خاصة على صعيد دعم جهود السلام والتكامل الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، من المقرر أن يلقي كلمة رئيسية خلال جلسات غدًا السبت، والتي تتضمن اجتماعات للجان الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، والشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم، لمناقشة عدد من الملفات والتوصيات المشتركة.

وأوضح أن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط استعرض أبرز القرارات التي خرجت بها الاجتماعات السابقة للجمعية، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال سبتمبر الماضي برئاسة مصرية.

واسترسل: البيان الختامي لتلك الاجتماعات أكد رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، بجانب الإشادة بالمبادرة المصرية لإعمار غزة والترحيب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين.

وأكد أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط باتت منصة محورية لتعزيز الأمن والاستقرار والعدالة بين دول المنطقة، مشيرًا إلى المكانة التي رسختها الرئاسة المصرية داخل الجمعية، والدور البارز الذي يلعبه البرلمان المصري في دفع التعاون الإقليمي ودعم الموقف الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.