قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لتعزيز التعاون الإقليمي.. انطلاق منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة

هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد
هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد
إسراء صبري

انطلقت بمقر مجلس النواب بالقاهرة فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بحضور وفود رفيعة من رؤساء برلمانات أوروبية ومسؤولين إقليميين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين دول ضفتي البحر المتوسط، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة.

وقال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، في تغطية مباشرة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن المنتدى يعقد برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا أن الحدث يحظى بأهمية خاصة على صعيد دعم جهود السلام والتكامل الاقتصادي في المنطقة. 

وأضاف أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، من المقرر أن يلقي كلمة رئيسية خلال جلسات غدًا السبت، والتي تتضمن اجتماعات للجان الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، والشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم، لمناقشة عدد من الملفات والتوصيات المشتركة.

وأوضح أن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط استعرض أبرز القرارات التي خرجت بها الاجتماعات السابقة للجمعية، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال سبتمبر الماضي برئاسة مصرية. 

واسترسل: البيان الختامي لتلك الاجتماعات أكد رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، بجانب الإشادة بالمبادرة المصرية لإعمار غزة والترحيب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين.

وأكد أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط باتت منصة محورية لتعزيز الأمن والاستقرار والعدالة بين دول المنطقة، مشيرًا إلى المكانة التي رسختها الرئاسة المصرية داخل الجمعية، والدور البارز الذي يلعبه البرلمان المصري في دفع التعاون الإقليمي ودعم الموقف الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

مجلس النواب منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط النائب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

منتخب استونيا

منتخب إستونيا يفوز على كازاخستان 2-1 في بطولة الأهلي الدولية للناشئين

يوفنتوس الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي يفوز على ميسزولي بودابست المجري في بطولة الاهلي للناشئين

بطولة الأهلي

تعرّف على جدول مباريات اليوم الأول لبطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد