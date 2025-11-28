قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من شركة شبكة جنوب الصين الدولية للكهرباء (CSGI) العاملة في مجالات نقل وتوزيع الكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه وانظمة التحكم في الطاقة وتكامل الطاقات، برئاسة شنجون سون المدير العام لمنطقة أوروبا وافريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا، بحضور المهندس عربى مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لمناقشة ملفات العمل المشترك، والتعاون في مجالات أنظمة تخطيط الطاقة  ومشروعات الضخ والتخزين الكهرومائية لدعم استقرار الشبكة الموحدة وتحسين كفاءتها فى ضوء اضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية، بالاضافة إلى التوسع فى تطبيق تكنولوجيا خفض الفقد في شبكات التوزيع، وتطوير نماذج عمل مبتكرة فى هذا الإطار.

ناقش الاجتماع نتائج المشروع التجريبي لخفض الفقد الذى يجرى تنفيذه بمنطقة ابو رواش فى نطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وخبرات التشغيل التى تمتلكها الشركة الصينية في وضع حل متكامل ومصمم خصيصًا لظروف الشبكة في منطقة المشروع التجريبي، وما نتج عنه من زيادة كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، وامكانية استخدام النموذج المطبق كمنهج لتطوير شبكات التوزيع فى ضوء النتائج المحققة، وتطرق الاجتماع الى اهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا وملائمة خصائص الشبكة للتقنيات الحديثة مثل المراقبة الذكية، وإعادة هيكلة الخطوط، وتحسين الأحمال، بما يسمح ببناء منظومة متكاملة تعتمد على التطوير الفني والتحسين الإداري، وتناول الاجتماع مناقشة خارطة التنفيذ وخطط العائد الاستثماري وأطر الشراكة التجارية للمرحلة المقبلة، وتم مناقشة التعاون في مشروعات الضخ والتخزين الكهرومائية كأحد اهم العناصر لضمان استمرارية واستدامة واستقرار الشبكة القومية فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتبنى خطة عمل لتحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وخفض الفقد والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة، وتعمل على ذلك بالتعاون مع الشركاء من الشركات المحلية والعالمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، موضحا العمل من خلال العديد من النماذج التجريبية التى تغطي مختلف الاستخدامات، الصناعية والمنزلية والتجارية، مشيرا الى مشروعات ضخ وتخزين المياه واهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة النظيفة فى ظل الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى اطار التحول الطاقي واعادة تخطيط الشبكة، مؤكدا تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية وتنفيذ خطة مستمرة  لاعادة بناء وتطوير قدرات الشبكة وبنيتها التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة والمتجددة التى يتم إضافتها سنويا، موضحا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة وزيادة مساهمتها فى اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى مايزيد على 65% عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها، مشيدا بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية المعنية.

