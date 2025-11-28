قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
عبد العزيز جمال

تتجه حالة الطقس اليوم الجمعة 28 نوفمبر نحو مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تشير تقديرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهاراً والمائلة للبرودة في الصباح الباكر ومع الساعات المتأخرة من الليل، وهو تطور طبيعي في ظل التغيرات الجوية التي يشهدها فصل الخريف خلال هذه الفترة.

 وتؤكد الهيئة أن حالة الطقس المرتقبة تحمل سمات انتقالية واضحة بين اعتدال النهار وبرودة الليل، بما يستدعي استعدادات أكبر لدى المواطنين، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.
 

برودة الصباح وشبورة كثيفة على الطرق

وتوضح الهيئة أن حالة الطقس الجمعة ستكون مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء صباحا ، مع انتشار شبورة مائية كثيفة خلال الساعات من الثالثة وحتى التاسعة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء. 

وقد حذرت الأرصاد من أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة وترك مسافات كافية بين المركبات.

فرص أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق

وفي إطار تطورات حالة الطقس المتوقعة، أعلنت الهيئة استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، خاصة في جنوب شرق البلاد، حيث من المنتظر تسجيل أمطار خفيفة قد تتحول إلى رعدية أحياناً على مناطق من حلايب وشلاتين بشكل متقطع. 

كما تظهر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهي أمطار غير مؤثرة لكنها تعكس حالة عدم الاستقرار البسيطة السائدة.

نشاط رياح على مناطق متفرقة

وتشير الهيئة إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق من سيوة والسلوم ومطروح، وهو نشاط خفيف إلى متوسط لا يسبب تأثيرات كبيرة، لكنه قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر. 

وتوضح الهيئة أن هذا النشاط يأتي نتيجة تأثير منخفض جوي خفيف في طبقات الجو العليا.

ظهور سحب منخفضة ورذاذ خفيف في بعض المناطق

ومن سمات حالة الطقس اليوم ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف في بعض المناطق، وهو رذاذ غير مؤثر لكنه مؤشر واضح على تكاثر السحب المنخفضة مع تبريد سطحي ناتج عن اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار. 

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة
الصغرى 16 درجة
 

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 25 درجة
الصغرى 15 درجة
 

الطقس فى مطروح

العظمى 23 درجة
الصغرى 12 درجة
 

الطقس فى سوهاج

العظمى 25 درجة
الصغرى 13 درجة
 

الطقس فى قنا

العظمى 27 درجة
الصغرى 15 درجة

الطقس فى أسوان

العظمى 30 درجة
الصغرى 18 درجة
 

حالة الطقس العامة ونصائح للمواطنين

وتختتم الهيئة توقعاتها بالتأكيد على أهمية متابعة التحديثات المستمرة المتعلقة بـ حالة الطقس، نظراً لاحتمال تغير بعض العناصر الجوية خلال ساعات اليوم الجمعة. 

كما تنصح المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، وتجنب السرعات العالية.

 

