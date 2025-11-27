قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم: أجواء خريفية يصاحبها أمطار خفيفة ببعض المحافظات

نورهان خفاجي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 يشهد استمرار الأجواء الخريفية المائلة للبرودة في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود الطقس اليوم، أجواء معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويميل للبرودة ليلًا في أول الليل، ويصبح باردًا في آخره.

وشهد الطقس اليوم، شبورة كثيفة على الطرق حتى التاسعة صباحا، حيث تكوّنت الشبورة المائية في فترات من 3 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ببعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن تشهد مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، خلال الطقس غدا فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على حلايب وشلاتين.

وبحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، تكون حالة البحرين خلال الطقس اليوم، المتوسط والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم الخميس

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 15

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 29 – الصغرى 16

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر على الطرق خلال ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس اليوم حالة الطقس الطقس اليوم في مصر درجات الحرارة اليوم

