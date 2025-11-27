قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزها السعودية والصين.. صدى البلد ينشر أهم الدول التي تستحوذ على صادرات الغذاء المصري

ولاء عبد الكريم

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الدول العربية واصلت تصدرها لقائمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بإجمالي صادرات بلغت 2.49 مليار دولار تمثل 48% من إجمالي صادرات القطاع.

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن الاتحاد الأوروبي جاء في المركز الثاني بإجمالي 1.05 مليار دولار وبحصة 20%، بينما سجلت الأسواق الإفريقية غير العربية نحو 386 مليون دولار.

وأوضح أن التوسع الملحوظ في الطلب يعكس الثقة التي تحظى بها المنتجات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 38% لتصل وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية إلى 340 مليون دولار. فيما ارتفعت صادرات باقي دول العالم بنسبة 33% لتبلغ 874 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن السعودية جاءت في صدارة الدول المستوردة بقيمة 408 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم السودان وليبيا والأردن التي شهدت جميعها زيادات ملحوظة في الواردات من المنتجات المصرية.

وأكد التقرير أن لبنان والصين حققتا أعلى نسب نمو بين الأسواق المستوردة، مسجلتين 80% و140% على التوالي، ما يعكس قدرة القطاع على تنويع أسواقه واستقطاب طلب جديد من مختلف الأقاليم.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية الاتحاد الأوروبي المنتجات المصرية الأسواق المستوردة

