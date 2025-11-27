وكالة الفضاء المصرية تشارك بالمعرض المصاحب للأسبوع الكويتي السادس عشر

شاركت وكالة الفضاء المصرية في المعرض المصاحب للأسبوع الكويتي السادس عشر والذي تم افتتاحه من قبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أقيم في القاهرة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور معالي السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بمصر والسيد إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين من كلا الدولتين.

تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في مختلف الـمجالات ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والثقافة، الإعلام، والسياحة، وتأكيدًا على دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.