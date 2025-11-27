ختام فعاليات معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعي في نسخته الثانية.. صور

اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعي 2025، والتي استمرت لمدة 3 أيام، بمشاركة 60 عارضًا من كبرى الشركات العاملة في قطاعات الإنتاج الزراعي والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان.

وشهد المؤتمر تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التي تناولت مستقبل القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية، والاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الآفات الشتوية، إضافة إلى مناقشة تحديات زراعة الخضر في أسوان، وسبل مكافحة حشائش بنجر السكر، ومتطلبات نجاح مشروع النخيل في صعيد مصر، وفتح الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية المصرية، ومستقبل صناعة تجفيف الطماطم، إلى جانب تطبيق أحدث نظم الري بالتنقيط لرفع كفاءة استخدام المياه.

وقال بيان صادر عن المؤتمر، أن شارك في الندوات نخبة من أساتذة جامعة أسوان،وخبراء الزراعة، منهم الدكتور صبري صلاح الدين، الدكتور خالد جمال، الدكتور نوبي حفني سالم، كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، والدكتور حجازي محمد حجازي الكيميائي بشركة كيما، والمهندس أحمد سليمان، والمهندس ناصر الشرقاوي، والدكتور حافظ خليل من مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد الناجي، والمهندس عبدالرحيم سيد مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مصطفى محمد مدير فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأسوان.

مؤتمر توشكى

وأكد القائمون على معرض ومؤتمر توشكي أسوان الزراعي، في نسخته الثانية أنه بات منصة سنوية رائدة تجمع الخبراء والمزارعين والمستثمرين، لدفع جهود الدولة في دعم التوسع الزراعي والنهوض بالاقتصاد الزراعي في جنوب مصر.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، إلى استمرار جامعة أسوان في تقديم الخبرات البحثية والتقنية اللازمة لخدمة مشروعات الاستصلاح، وعلى رأسها مشروع توشكى وشرق العوينات.

وأضاف أن جامعة أسوان، تعمل علي تعزيز دورها البحثي والتطبيقي بما يدعم الجهود الوطنية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة في جنوب الوادي مع فتح آفاق جديدة لتوقيع شراكات استراتيجية وطنية لإعادة إعمار السودان الشقيق.

وأشار الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس المؤتمر، أن الدورة الحالية شهدت مناقشات موسعة حول مستقبل التنمية الزراعية، ودعم جهود الدولة في هذا الإطار، كما ساهم المؤتمر في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ سيتم رفعها للجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتحسين كفاءة الإنتاج.

ومن جانبه، أوضح الإعلامي ماهر الخضيري المشرف العام علي المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار دعم التوجهات الوطنية لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق توشكى وأسوان، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيظل منصة سنوية تجمع المستثمرين وصناع القرار. كما يعكس نجاح المؤتمر حجم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة توشكى كمنطقة واعدة للإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.

وأوضح أحمد بدوي، المستشار الإعلامي للمؤتمر، أن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، تتمثل في تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة من خلال نظم الري الذكي والطاقة الشمسية وتقنيات المتابعة الرقمية، والعمل علي تشجيع وضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية في مناطق توشكى وأسوان، مع تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وذلك من أجل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية للمساهمة في تقليل فجوة الواردات ورفع القدرة الإنتاجية، مع إنشاء مراكز بحث وتدريب زراعي بالتعاون بين جامعة أسوان والمؤسسات البحثية المتخصصة، لتطوير سلاسل القيمة والتصنيع الزراعي عبر رفع قدرات الفرز والتعبئة والتبريد لتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتجات.

وأوصى بتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يشمل الطرق ومحطات الطاقة وشبكات النقل، كما دعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في تقنيات الزراعة الحديثة والاستصلاح وخاصة مع جمهورية السودان الشقيق، وأوصى المؤتمر أيضا إلى تطبيق مبادئ الزراعة المستدامة وترشيد إستخدام الموارد الطبيعية وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.