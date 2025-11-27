قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
محافظات

محافظ أسوان: إنهاء خدمة 9 من العاملين بوحدة محلية كوم أمبو لتعاطيهم المخدرات

محمد عبد الفتاح

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قرارين إداريين بإنهاء خدمة 9 من العاملين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء أدائهم للعمل الحكومى ، وتضمن القرار رقم 307 لسنة 2025 إنهاء خدمة 8 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، فيما شمل القرار رقم 306 لسنة 2025 إنهاء خدمة أحد العاملين بمديرية الشباب والرياضة بإدارة شباب كوم أمبو.

وذلك إستناداً إلى الخطابات الرسمية الواردة من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بشأن النتائج الإيجابية لعينات تحاليل المادة المخدرة من نوع "الحشيش" فى العينات الخاصة بهؤلاء الموظفين .

ويأتى ذلك فى خطوة حاسمة تؤكد جدية الدولة فى مواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات داخل الجهاز الإدارى ، وفى إطار مبادرة "أسوان بلا إدمان" التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى مايو الماضى .

محافظة أسوان

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على كفاءة الجهاز الإدارى للدولة ، وتقديم خدمات آمنة للمواطنين .

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات حرصاً على إنتظام سير الخدمات ، وتقديمها بالجودة المطلوبة ، وأشار إسماعيل كمال إلى أننا لن نسمح أن يتولى الموظف العام مسؤولياته وهو تحت تأثير المواد المخدرة ، لما يمثله ذلك من خطورة على كافة المستويات ، وأن القانون واضح وصارم ، ونحن ملتزمون بتطبيقه بكل قوة دون أى ستثناءات .

وأكد أن مبادرة أسوان بلا إدمان ليست شعاراً ، بل برنامج عمل متكامل يهدف إلى حماية أبناء المحافظة ، وتطهير الجهاز الإدارى ، ونشر ثقافة الوعى والإنضباط ، وأي موظف يختار طريق التعاطى يختار بنفسه الخروج من المنظومة ودولاب العمل الحكومى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

