محافظ أسوان: إنهاء خدمة 9 من العاملين بوحدة محلية كوم أمبو لتعاطيهم المخدرات

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قرارين إداريين بإنهاء خدمة 9 من العاملين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء أدائهم للعمل الحكومى ، وتضمن القرار رقم 307 لسنة 2025 إنهاء خدمة 8 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، فيما شمل القرار رقم 306 لسنة 2025 إنهاء خدمة أحد العاملين بمديرية الشباب والرياضة بإدارة شباب كوم أمبو.

وذلك إستناداً إلى الخطابات الرسمية الواردة من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بشأن النتائج الإيجابية لعينات تحاليل المادة المخدرة من نوع "الحشيش" فى العينات الخاصة بهؤلاء الموظفين .

ويأتى ذلك فى خطوة حاسمة تؤكد جدية الدولة فى مواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات داخل الجهاز الإدارى ، وفى إطار مبادرة "أسوان بلا إدمان" التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى مايو الماضى .

محافظة أسوان

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على كفاءة الجهاز الإدارى للدولة ، وتقديم خدمات آمنة للمواطنين .

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات حرصاً على إنتظام سير الخدمات ، وتقديمها بالجودة المطلوبة ، وأشار إسماعيل كمال إلى أننا لن نسمح أن يتولى الموظف العام مسؤولياته وهو تحت تأثير المواد المخدرة ، لما يمثله ذلك من خطورة على كافة المستويات ، وأن القانون واضح وصارم ، ونحن ملتزمون بتطبيقه بكل قوة دون أى ستثناءات .

وأكد أن مبادرة أسوان بلا إدمان ليست شعاراً ، بل برنامج عمل متكامل يهدف إلى حماية أبناء المحافظة ، وتطهير الجهاز الإدارى ، ونشر ثقافة الوعى والإنضباط ، وأي موظف يختار طريق التعاطى يختار بنفسه الخروج من المنظومة ودولاب العمل الحكومى .