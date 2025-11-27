الأم حملت سفاحا.. التحريات تكشف مفاجآت مثيرة عن قاتلة رضيعتها بالجيزة

أحالت جهات التحقيق المختصة الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة والتي أنجبتها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات.

شهادة الضابط مجري التحريات

شهد بأن تحرياته السرية دلته إلى حدوث علاقة غير شرعية فيما بين المتهمة وآخر مجهول ونتج عن تلك العلاقة حملها سفاح، وحين وضعت جنينها عقدت العزم على التخلص من الرضيع بأن تركته في محل خال من الأدميين.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة شرعت في قتل رضيعتها فلذة كبدها - والتي لم تكن تبلغ إلا أياماً معدودات من العمر، عمداً مع سبق الإصرار على ذلك لإطفاء سخيمة قلبها لحملها فيها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها وبث الشيطان ريح خبثه، وختم على قلبها وعقلها ورضخت له فهيأ لها جرمها لإزهاق روحها بدافع الخلاص من سوء فعلتها، وأنفذت ما انتوت بأن ألقت بها بمكان خالي من الآدميين غير عابئة بمصيرها مستبشرة بوفاتها.