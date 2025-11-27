"قلوب تتخطى الحدود".. توزيع آلاف الطرود الغذائية والمساعدات الشتوية من مصر لقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن العيادة الجديدة تُضاف إلى المستشفيات الميدانية العاملة في قطاع غزة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في ظل انهيار المنظومة الصحية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي من باب تعزيز صمود الفلسطينيين على أراضيهم وتقديم الخدمات الصحية والرعاية العلاجية للمرضى والجرحى.

وأشار المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التعزيز الصحي يقترن بتعزيز إغاثي للفلسطينيين، في إطار الدور المصري المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية والعلاجية لسكان القطاع، والذي لم ينقطع طوال فترة العدوان، وتكثف بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف جبر أن حملة "قلوب تتخطى الحدود" انطلقت من مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، حيث تم توزيع 55,000 طرد غذائي، وانتقلت المبادرة اليوم إلى مدينة خان يونس في المحافظة الجنوبية، وتم استكمال توزيع الطرود على النازحين والمواطنين الذين حضروا إلى مقر اللجنة المصرية في خان يونس، والذي امتلأ بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية تشمل الدقيق، والسلع الغذائية الأساسية، وحليب الأطفال، ومواد النظافة الشخصية، بالإضافة إلى الشوادر والخيام للمتضررين من المنخفضات الجوية، ومستندات الشتاء من فراش وأغطية وغيرها من المستلزمات الضرورية.