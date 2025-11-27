المتر بـ 91 ألف جنيه .. بيع 9 محال بأسيوط الجديدة بقيمة 18مليون جنيه

عقد جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اليوم الخميس، جلسة مزاد علني لبيع عدد 9 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعزيز الاستثمار وتوفير الخدمات داخل المدن الجديدة.



حضر الجلسة المهندس محمد متولي رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة و الذي استعرض حجم الطفرة التنموية الحالية بالمدينة، وذلك بحضور ممثل مجلس الدولة، وممثلي الإدارتين العقارية والمالية بالهيئة.

وتضمن المزاد طرح بيع محال بمساحات تتراوح بين 24 و39 مترًا لأنشطة متعددة شملت: سوبر ماركت – إكسسوارات محمول – أدوات منزلية – كهربائي سيارات – ميكانيكا سيارات وغيرها.

91 ألف جنيه للمتر المربع

وقد أسفرت الجلسة عن بيع جميع المحال ال 9 بأسعار وصلت إلى 91 ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالي قيمة بلغت نحو 18.168 مليون جنيه.

ويأتي هذا المزاد ضمن خطة جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتوسيع نطاق الاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين، ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا دعمًا لرؤية التنمية الشاملة بالمدينة.