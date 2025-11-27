رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنينة عبر صدي البلد بشأن ما تداول بشأن توجد فيروسات أو متحورات في مصر .

وقال رئيس الوزراء لصدي البلد أن وزارة الصحة لم ترصد وجود أي فيروسات او متحورات جديدة مؤكدا أن المنتشر حاليا هو دور انفلونزا العادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعلن عن وجود أي فيروسات او متحور جديد مثلما حدث في كورونا.

واكد رئيس الوزراء أنه يتابع بصورة يوميا هذا الأمر مشيرا إلي انه لاوجود أي انتشار وما يحدث هو تطور للفيروس انفلونزا بشكل جديد ويختلف من سنة الي سنة وتظهر سلالة جديدة وتختلف أعراضها.

وتابع رئيس الوزراء أن الأمور كلها كما هي ولا يوجد أي زيادة في الأرقام عن الشتاء الماضي مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع تي فيروسات أو متحزرات تظهر في وقتها كما أن والأدوية متاحة .