رئيس جهاز العبور يثمن جهود العاملين ويعزز المتابعة الميدانية للمشروعات والخدمات

في إطار متابعة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، قام المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز و السادة النواب و المعاونون، بجولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك المركز التكنولوجي لعملاء التقنين. خلال الجولة.

اطلع رئيس الجهاز على سير العمل ومستوى الاستجابة للطلبات المقدمة، وحرص على التأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بسرعة ويسر. كما أجرى نقاشًا مع العملاء لسماع اقتراحاتهم وملاحظاتهم، ووجه العاملين بالتحلي بأسلوب المعاملة اللائق مع المواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنجاز مهامهم بكفاءة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس محمود مراد الأعمال الميدانية اليومية التي تشمل المشروعات الجاري تنفيذها، إضافة إلى متابعة أعمال الصيانة في جميع قطاعات المرافق والخدمات، حيث شملت الجهود:

استكمال أعمال التكشيف والتطهير لشبكة الصرف الصحي بالحي 13 "الإسكان الأخضر"، لضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة وحماية المرافق.

صيانة المسطحات الخضراء بمنطقة الحي 14، للحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية للسكان.

تدعيم السور الشجري بنفق الأوسطي أمام ميدان ريماس، لضمان سلامة المارة والمركبات.

أعمال توصيل خط مياه ري زراعة مدخل الحي 13 و14، لدعم مشاريع الزراعة وتحسين استدامة المرافق.

أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبلاعات المطر بالحي المجد، للحد من أي طوارئ محتملة خلال فصل الشتاء.

أعمال الصيانة للطرق والأرصفة بدءًا من منطقة الحرية، بهدف تحسين انسيابية الحركة وتقليل الحوادث.

أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبلاعات المطر بالحي 14، للحفاظ على كفاءة البنية التحتية وخدمة المواطنين بشكل مستمر.

أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الاستثمارية بالشريط الخدمي، لتسهيل حركة المركبات والمشاة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمدينة.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يواصل متابعة كافة المشروعات والخدمات بشكل دوري، مع الحرص على سرعة الاستجابة لملاحظات المواطنين، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المدينة، مع الالتزام بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع السكان.