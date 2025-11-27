قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
اسماء محمد

يعد فيروس ماربورج من أكثر الأمراض المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة بعد افشيه في إثيوبيا.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم طرق الوقاية من فيروس ماربورج.

النجاة من فيروس ماربورج


عادةً ما يكون فيروس ماربورج قاتلاً، لكن بعض المصابين به نجوا منه ويبلغ متوسط ​​معدل الوفيات حوالي 80%. وهناك فرق كبير في معدلات الوفيات خلال فترات تفشي المرض، يتراوح بين 23% و90%.

الوقاية من مرض ماربورج


تعمل منظمات الصحة العامة على احتواء تفشي فيروس ماربورغ من خلال رصد الحالات الجديدة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء رعاية المصابين بمرض ماربورج الفيروسي.

 تشمل الخطوات التي يمكنك اتخاذها ما يلي:

استخدم معدات الوقاية (مثل الكمامة، والنظارات الواقية، والمئزر، والقفازات) عند رعاية شخص مصاب بمرض فيروسي معدي. 

تجنب لمس أي من سوائل جسمه، واغسل يديك بعد ملامسته، حتى مع ارتداء القفازات.
استخدم الواقي الذكري أو امتنع عن ممارسة الجنس حتى تؤكد الفحوصات خلو السائل المنوي من الفيروس (أو السائل المنوي لشريكك/شريكتك إذا كان مصابًا بـ MVD) حتى لو شعرت بتحسن، يمكن للفيروس أن يعيش في السائل المنوي لفترة طويلة ولا يوجد دليل على أنه معدي في السوائل المهبلية لفترة مماثلة.
تجنب ملامسة أي شيء قد يكون لامس سوائل الجسم الملوثة. لا تلمس السائل المنوي إلا إذا أكدت الفحوصات خلوه من الفيروس.
تجنب لمس جثة شخص توفي بسبب مرض رئوي، أو استخدم معدات الوقاية الشخصية عند الضرورة. ويشمل ذلك طقوس الجنازة.
تجنب ملامسة خفافيش الفاكهة والرئيسيات غير البشرية وأماكن عيشها، بما في ذلك الكهوف والمناجم.
لا تأكل لحوم الحيوانات البرية (لحوم الحيوانات البرية).
إذا عدتَ مؤخرًا من رحلة إلى مكانٍ يشهد تفشي فيروس ماربورج فراقب أعراضك لمدة ٢١ يومًا. 

اطلب الرعاية الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أي أعراض.
اعزل نفسك عن الآخرين إذا كنت مصابًا بمرض ماربوج.

فيروس ماربورج الوقاية من فيروس ماربورج طرق الوقاية من فيروس ماربورج إثيوبيا

مشروبات غنية بفيتامين د
أعراض انسداد الشرايين
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
