بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تدهور حالة فضل شاكر في السجن .. اعرف مرضه وأخطر مضاعفاته

فضل شاكر
فضل شاكر
اسماء محمد

تدهورت حالة الفنان فضل شاكر ،مؤخرا، داخل السجن بسبب تعرضه لمضاعفات شديدة لمرض السكري.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم مضاعفات مرض السكري الذى يعاني المصابين به.

مضاعفات مرض فضل شاكر 

تتطور المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري تدريجيًا وكلما طالت فترة الإصابة بالسكري وكان معدل السكر في دم أقل،  زاد خطر حدوث مضاعفات.

وفي النهاية، قد تؤدي مضاعفات مرض السكري إلى الإعاقة أو حتى تهدد الحياة و في الواقع، يمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

تتضمن المضاعفات المحتملة لمرض السكري ما يلي

مرض القلب والأوعية الدموية

يزيد مرض السكري بشكل كبير من خطر الإصابة بكثير من مشكلات القلب ويمكن أن تشمل تلك الأمراض مرض الشريان التاجي مع آلام في الصدر (الذبحة الصدرية) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتضيق (تصلب) الشرايين وإذا كنت مصابًا بالسكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

تلف الأعصاب الناتج عن السكري (اعتلال الأعصاب السكري).

تضر نسبة السكر الزائدة بجدران الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) المغذية للأعصاب، وخاصة في الساقين وقد يُسبب ذلك الشعور بنخر أو خَدر أو حرق أو ألم يبدأ عادةً في أطراف أصابع القدم أو أصابع اليدين وينتشر تدريجيًا إلى الأعلى.

يمكن أن يُسبب تلف الأعصاب المرتبطة بالهضم مشكلات كالغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك وبالنسبة إلى الرجال، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الانتصاب.

تلف الكلى الناتج عن السكري (اعتلال الكلية السكري)

تحتوي الكلية على ملايين تجمعات الأوعية الدموية الدقيقة (الكُبيبات) التي تنقي الفضلات من الدم. ويمكن أن يضر داء السكري بنظام الترشيح الدقيق في الكلى.
تلف العين الناتج عن السكري (اعتلال الشبكية السكري) وقد يضر داء السكري بالأوعية الدموية الموجودة بالعين. ويمكن أن يؤدي هذا إلى العمى.
تلف القدم

يزيد تلف الأعصاب في القدم أو ضعف تدفق الدم إلى القدم من خطر الإصابة بكثير من المضاعفات في القدمين.
أمراض الجلد والفم

قد يجعلك داء السكري أكثر عرضة للإصابة بمشكلات الجلد، بما في ذلك العدوى البكتيرية والفطرية.

ضعف السمع 
تشيع الإصابة بمشكلات السمع أكثر بين المصابين بداء السكري.

داء الزهايمر

قد يزيد مرض السكري من النوع الثاني من خطر الإصابة بأمراض الخرف، مثل داء الزهايمر.

الاكتئاب المرتبط بداء السكري

تَشيع أعراض الاكتئاب لدى المصابين بداء السكري من النوعين الأول والثاني.

