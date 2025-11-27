تدهور حالة فضل شاكر في السجن .. اعرف مرضه وأخطر مضاعفاته

تدهورت حالة الفنان فضل شاكر ،مؤخرا، داخل السجن بسبب تعرضه لمضاعفات شديدة لمرض السكري.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم مضاعفات مرض السكري الذى يعاني المصابين به.

مضاعفات مرض فضل شاكر

تتطور المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري تدريجيًا وكلما طالت فترة الإصابة بالسكري وكان معدل السكر في دم أقل، زاد خطر حدوث مضاعفات.

وفي النهاية، قد تؤدي مضاعفات مرض السكري إلى الإعاقة أو حتى تهدد الحياة و في الواقع، يمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

تتضمن المضاعفات المحتملة لمرض السكري ما يلي

مرض القلب والأوعية الدموية

يزيد مرض السكري بشكل كبير من خطر الإصابة بكثير من مشكلات القلب ويمكن أن تشمل تلك الأمراض مرض الشريان التاجي مع آلام في الصدر (الذبحة الصدرية) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتضيق (تصلب) الشرايين وإذا كنت مصابًا بالسكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

تلف الأعصاب الناتج عن السكري (اعتلال الأعصاب السكري).

تضر نسبة السكر الزائدة بجدران الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) المغذية للأعصاب، وخاصة في الساقين وقد يُسبب ذلك الشعور بنخر أو خَدر أو حرق أو ألم يبدأ عادةً في أطراف أصابع القدم أو أصابع اليدين وينتشر تدريجيًا إلى الأعلى.

يمكن أن يُسبب تلف الأعصاب المرتبطة بالهضم مشكلات كالغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك وبالنسبة إلى الرجال، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الانتصاب.

تلف الكلى الناتج عن السكري (اعتلال الكلية السكري)

تحتوي الكلية على ملايين تجمعات الأوعية الدموية الدقيقة (الكُبيبات) التي تنقي الفضلات من الدم. ويمكن أن يضر داء السكري بنظام الترشيح الدقيق في الكلى.

تلف العين الناتج عن السكري (اعتلال الشبكية السكري) وقد يضر داء السكري بالأوعية الدموية الموجودة بالعين. ويمكن أن يؤدي هذا إلى العمى.

تلف القدم

يزيد تلف الأعصاب في القدم أو ضعف تدفق الدم إلى القدم من خطر الإصابة بكثير من المضاعفات في القدمين.

أمراض الجلد والفم

قد يجعلك داء السكري أكثر عرضة للإصابة بمشكلات الجلد، بما في ذلك العدوى البكتيرية والفطرية.

ضعف السمع

تشيع الإصابة بمشكلات السمع أكثر بين المصابين بداء السكري.

داء الزهايمر

قد يزيد مرض السكري من النوع الثاني من خطر الإصابة بأمراض الخرف، مثل داء الزهايمر.

الاكتئاب المرتبط بداء السكري

تَشيع أعراض الاكتئاب لدى المصابين بداء السكري من النوعين الأول والثاني.