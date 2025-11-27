قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أيمن أشرف: ما حدث بين شوطَي نهائي القرن في غرفة الملابس "مينفعش يتقال"

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

كشف أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، عن كواليس مهمة حدثت داخل غرفة الملابس بين شوطي نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الأجواء كانت شديدة التوتر بعد التراجع الذي حدث عقب تسجيل عمرو السولية الهدف الأول.

وخلال ظهوره في الحلقة الثانية من بودكاست "الحوار كبير"، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة، قال أيمن أشرف: “الموضوع كان صعب جدًا بين الشوطين. كنت عارف محمد الشناوي هيعمل إيه، وعشان كده أول ما دخلنا أوضة اللبس دخلت على الحمّام”.

موقف في أوضة اللبس

وأوضح: “وإحنا خارجين بين الشوطين اتكلمت مع الشناوي، وقلت له لازم يكون لينا موقف في أوضة اللبس، لأن اللي حصل مش هو اللي بيتسو موسيماني كان قايله قبل الماتش”.

تراجع الأهلي

وأشار أيمن إلى أن الأهلي تراجع بعد هدف السولية، ليس خوفًا فقط، ولكن بسبب الضغط الكبير للمباراة وكواليس تلك الفترة.

وأضاف: “في كواليس تتقال وكواليس مينفعش تتقال… واللي عمله الشناوي بين الشوطين من الحاجات اللي مينفعش تتقال”.

واختتم:“لما نزلنا الشوط التاني كنا أفضل… والحمد لله ربنا كرّمنا وكسبنا البطولة”.

