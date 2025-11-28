الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات

اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارًا بتحويل مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتحقيق وتطبيق لائحة العقوبات عليه بسبب انقطاعه عن التدريبات الأخيرة للفريق قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الحارس أبدى غضبه في الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة في المباريات، خاصة بعد حصول كل من محمد عواد ومحمد صبحي على فرصة المشاركة في المباريات السابقة سواء في الدوري أو السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني .

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لخوض مباراة كايرز تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

