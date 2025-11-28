المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح

أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن التفوق المغربي في السنوات الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استراتيجية واضحة اعتمدت على تطوير قطاعي الناشئين والشباب بشكل منهجي.

وأوضح أن المغرب نجح في تأسيس قاعدة كروية متماسكة تبدأ من المراحل السنية الصغيرة وتمتد حتى المنتخبات الأولى، ما أسهم في صناعة أجيال مؤهلة للمنافسة قارياً ودولياً، ليصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

إهمال القواعد أحد أسباب تراجع مصر

وأشار أبوريدة، خلال حديثه ببرنامج «الناظر» مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة النهار، إلى أن الكرة المصرية تعاني من فجوة واضحة بسبب عدم الاهتمام الكافي بملف الناشئين، وغياب رؤية طويلة المدى لتنمية المواهب. وأكد أن هذا القصور أدى إلى تراجع المستوى مقارنة بالمغرب، الذي جنى ثمار استثماره المبكر في البنية التحتية والتكوين الفني.

إعادة بناء منظومة اختيار اللاعبين

وشدد رئيس اتحاد الكرة على ضرورة مراجعة معايير اختيار المواهب، مطالباً بالتركيز على اللاعبين أصحاب الطموح والرغبة الحقيقية في التطور، بدلاً من الاعتماد على عناصر تمتلك إمكانات خام دون التزام أو اجتهاد. وأوضح أن الموهبة وحدها لا تصنع بطلاً، بل يجب أن تتكامل مع الانضباط والتدريب المستمر والعقلية الاحترافية



محمد صلاح قدوة للاحتراف والنجاح

وتناول أبوريدة مثال النجم محمد صلاح، باعتباره نموذجاً متكاملاً للاعب المحترف الذي جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب. وأشار إلى أن صلاح حرص على تطوير نفسه بدنياً وذهنياً وثقافياً، وتجاوز حدود الموهبة الطبيعية ليصنع مسيرة عالمية مبهرة، مؤكداً أن مثل هذه النماذج قادرة على إلهام الأجيال الجديدة.

طريق العودة إلى القمة

واختتم أبوريدة بالتأكيد على أن الكرة المصرية تملك القدرة على استعادة مكانتها إذا ما تبنت منهجية احترافية شاملة تبدأ من القواعد، مروراً بالتخطيط الاستراتيجي السليم، وصولاً إلى صناعة منتخبات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات



