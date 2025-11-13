هاني أبوريدة يكشف خارطة الطريق لـ منتخب مصر فى أمم إفريقيا

كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة كواليس خطة إعداد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.



ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.



قال هاني أبو ريدة عبر تصريحات تلفزيونية: في البداية احنا في فترة إعداد لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والأهم إن اللعيبة تكون في كامل جاهزيتها بدون إصابات أو مشاكل، والاتحاد بيوفر كل الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين.



تابع هاني أبو ريدة: بطولة كأس العين الدولية إعداد قوي ل منتخب مصر خصوصًا إن فيها فرق وصلت لكأس العالم، وده بيدي فرصة لحسام حسن يجرب وجوه جديدة تمثل مصر في البطولة.



أضاف هاني أبو ريدة: مباراة نيجيريا الودية هتكون الأخيرة قبل كأس الأمم، والوقت ضيق جدًا لمباريات تانية، فالفترة الجاية هيركز المنتخب على الجانب البدني قبل السفر.



واصل هاني أبو ريدة: بعد كأس الأمم، في خطة لإعداد منتخب مصر الوطني لكأس العالم، بمباريات قوية في شهر مارس ومايو ويونيو 2026، والبرنامج هيُعلن بعد قرعة المونديال يوم 5 ديسمبر المقبل.



وأكمل هاني أبو ريدة: هدفنا في كأس الأمم إن منتخب مصر الوطني يقدم أداء مميز يوصلنا لأبعد نقطة ممكنة، لأن الشعب المصري بيحب يشوف أداء قوي قبل أي حاجة تانية، وده كمان هيكون إعداد قوي لكأس العالم.



وأتم هاني أبو ريدة: في خطة شاملة لتطوير الناشئين في كل المحافظات، فيها 6 أو 7 مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي ومشروع أرسين فينجر لاكتشاف المواهب مواليد 2011، وهيبدأ قريب جدًا.



وقال أيضا: عندنا منتخبات ناشئين 2005 و2007 و2009 شغالة حاليًا، وهدفنا مش بس نكوّن فرق، لكن نجهز لعيبة على مستوى عالي قادرة تنافس وتقدم أداء يسعد الجماهير



واختتم أبو ريدة حديثه قائلا: على المستوى الشخصي، وجودي على رأس الكرة المصرية مسؤولية كبيرة، خصوصًا في ظل وجود نجوم عالميين زي محمد صلاح. أتمنى في المرحلة الجاية يكون عندنا مجموعة محترفين جدد يسيروا على نهجه ويمثلوا مصر بأفضل شكل ممكن.