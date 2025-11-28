قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
إيقاف 4 لاعبين.. قرارات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة: الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة النظر في أسلوب اختيار اللاعبين

هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
قسم الرياضة

كشف هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف التفوق الواضح للمنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل منظم ورؤية واضحة ركزت على تطوير قطاعي الناشئين والشباب.

وأوضح أن المغرب استثمر بصورة احترافية في بناء قاعدة كروية قوية، تبدأ من المراحل السنية الصغيرة وصولًا إلى المنتخبات الأولى، ما جعله اليوم يتصدر المشهد الكروي إفريقيًا وعربيًا.

إهمال الناشئين سبب تأخر مصر
وخلال حديثه في برنامج «الناظر» مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة النهار، أشار أبوريدة إلى أن الكرة المصرية تعاني من تراجع واضح بسبب إهمال ملف الناشئين وعدم إعطاء الاهتمام الكافي للمراحل العمرية الصغيرة.

وأكد أن غياب التخطيط الاستراتيجي في هذا الجانب أدى إلى اتساع الفجوة بين مصر والمغرب، التي استطاعت أن تحصد ثمار استثمارها في المواهب مبكرًا وتحقق نتائج مميزة على المستويين القاري والدولي.

عودة إلى جوهر اختيار المواهب
وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة النظر في أسلوب اختيار اللاعبين، مشددًا على أهمية التركيز على أصحاب الطموح والرغبة الحقيقية في النجاح، بدلًا من الاعتماد المفرط على لاعبي الأكاديميات الذين تتوفر لديهم الإمكانات دون أن يقابلها دائمًا الإصرار والاجتهاد. وأكد أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بالالتزام والعمل المستمر.

محمد صلاح نموذج للاحتراف الحقيقي
وتطرق أبوريدة إلى نموذج اللاعب المحترف، مستشهدًا بالنجم العالمي محمد صلاح، معتبرًا إياه مثالًا حيًا للنجاح المبني على الاجتهاد والانضباط. 

وأوضح أن صلاح لم يعتمد فقط على موهبته، بل طور نفسه باستمرار، وتعلم اللغة، وثقف ذاته، وقدم تضحيات كبيرة ليصل إلى مكانته العالمية. واختتم بالتأكيد على أن الكرة المصرية قادرة على النهوض مجددًا إذا ما تم العمل بمنهجية احترافية شاملة تبدأ من القواعد وتنتهي بالقمة.

أبو ريدة الكرة المصرية المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

رخصة قيادة خاصة

الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة خاصة 2025 للمرة الأولى

فيروس ماربورج

بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

هبة الزياد

قبل الرحيل المفاجئ.. ماذا قالت هبة الزياد في آخر فيديو لها؟

موعد بدء الشتاء 2025

مدخلناش في الجد.. موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» بهذا الوقت

ترشيحاتنا

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين: أتمنى تجسيد شخصية كليوبترا.. وفخورة بالمتحف المصري الكبير

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين: أمي صديقتي وسندي في كل مراحل حياتي

دوللي شاهين و ابنتها نور مع أوركيد سامي

دوللي شاهين لـ صدى البلد: الأمومة كل شيء بالنسبة لي.. وأنا صديقة لابنتي

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد